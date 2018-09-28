Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5, которое произошло в акватории Тихого океана у побережья Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пятницу в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в пятницу днем напротив мыса Шипунский. Его эпицентр находился на глубине 19 км в 170 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 10,5.

В свою очередь, в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.