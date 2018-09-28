Землетрясение произошло на северо-западе Монголии у границы с Россией

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,6 зафиксировано в северо-западной части Монголии в 297 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр произошедшего в 16:35 мск в четверг землетрясения имел координаты 49.26 градуса северной широты и 92.72 градуса восточной долготы и находился примерно в 150 км от границы с Россией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,3 баллов по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в районах Монголии, граничащих с Тувой, Республикой Алтай, западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.