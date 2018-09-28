Главные новости
В РоссииВ Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"В РоссииВ России собрались изменить формулу расчета пенсийВ РоссииВ результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человека
В России

Суд признал законным отказ выдать Навальному загранпаспорт

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы отказался обязать миграционную службу выдать оппозиционеру Алексею Навальному заграничный паспорт.

"Рассмотрев доводы сторон, суд пришел к выводу, что исковые требования заявителя к ответчику - отделу по вопросам миграции ОМВД по району Марьино - не подлежат удовлетворению", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

В свою очередь адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что это решение суда будет обжаловано. "Навальному отказали выдать загранпаспорт в связи с неотбытием наказания; имеется в виду то, что у него не истек испытательный срок по приговорам суда. Мы считаем, что в миграционной службе превратно трактуют норму закона", - сказал Кобзев. По его словам, данная норма позволяет ограничивать право выезда лица, но не обязывает этого делать.

Адвокат напомнил, что в 2015 году Навальному уже отказывали в получении загранпаспорта. Тогда защита обжаловала это решение в Европейском суде по правам человека, который встал на сторону оппозиционера.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 года признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве и хищении средств компании "Ив Роше" и приговорил Навального к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ленинский суд Кирова 8 февраля 2017 года приговорил Алексея Навального к пяти годам условно с испытательным сроком в 1,5 года. Летом этого года суд по ходатайству столичного управления ФСИН продлил испытательный срок до 8 июля 2019 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Алексей Навальный

Новости по теме

В России
Суд в Махачкале арестовал брата Рамзана АбдулатиповаСуд в Махачкале арестовал брата Рамзана Абдулатипова
Он подозревается в участии в организованном преступном сообществе, где за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидностьПодробнее
 В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"
Дмитрий Песков подчеркнул, что администрация президента не хочет дискутировать о расследовании со СМИПодробнее
 Бывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы РосморречфлотаБывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы Росморречфлота
Ранее сообщалось, что экс-кандидат может стать замминистра транспортаПодробнее
 В Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсыВ Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсы
Комитет по охране здоровья ратует за пополнение ассортимента столовых фруктами, овощами и молочными продуктамиПодробнее
В результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человекаВ результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человека
Молодые люди скончались от полученных термических ожоговПодробнее
 В России собрались изменить формулу расчета пенсийВ России собрались изменить формулу расчета пенсий
Возможно, балльная формула, зависящая от трудового стажа, будет отмененаПодробнее
 Суд освободил из СИЗО всех трех сестер ХачатурянСуд освободил из СИЗО всех трех сестер Хачатурян
Им избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действияПодробнее
 Кремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-ЧепигеКремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-Чепиге
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из данных, которые озвучили сами граждане РФ и президентПодробнее
 Суд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗОСуд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗО
О замене ареста на более мягкую меру пресечения суд попросило следствиеПодробнее
 Против челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапсаПротив челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапса
В городе уже ввели режим ЧС из-за мусорных заваловПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Фотохроника 26 сентября8 фото
26 сентября
Фотохроника 26 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"В РоссииВ России собрались изменить формулу расчета пенсийВ РоссииВ результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человекаВ миреСМИ сообщили о личности третьего подозреваемого в деле СкрипалейЭкономикаКомиссия по ценным бумагам подала в суд на Илона МаскаВ миреСША останутся в Сирии до ухода оттуда Ирана

Путин подписал указ о призыве на военную службу

Осенью призовут 132,5 тыс. граждан РФ Подробнее

В финале теннисного турнира в Ташкенте сыграют россиянки

Суд в Махачкале арестовал брата Рамзана Абдулатипова

Суд в Махачкале арестовал брата Рамзана АбдулатиповаОн подозревается в участии в организованном преступном сообществе, где за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность Подробнее

Кремль не нашел в списках Героев России полковника Чепиги

В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"

В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"Дмитрий Песков подчеркнул, что администрация президента не хочет дискутировать о расследовании со СМИ Подробнее

В УПЦ предупредили о фейке про непоминание патриарха Кирилла

Серия мощных землетрясений произошла в Индонезии

Старовойт сменит пост руководителя Росавтодора на должность замглавы Минтранса

Новым главой Росавтодора назначен Андрей Костюк Подробнее

ЕС инвестирует миллиард евро в развитие суперкомпьютерных технологий

Туризм в Минэкономразвития будет курировать новый замминистра

Брат экс-президента Дагестана не признал вину по делу о преступном сообществе

Минпросвещения РФ подготовило проект об учете итогов ЕГЭ при выдаче аттестатов с отличием

В Москве ограничат движение транспорта на время эстафеты огня зимней универсиады

Собянин подписал закон о поддержке москвичей предпенсионного возраста

Лукашенко предложил обновить концепцию развития СНГ

Евпатория отказалась вводить курортный сбор

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро с 29 сентября

Суд признал законным отказ выдать Навальному загранпаспорт

Бывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы Росморречфлота

Бывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы РосморречфлотаРанее сообщалось, что экс-кандидат может стать замминистра транспорта Подробнее

В Петербурге пройдет крестный ход по водам о прекращении абортов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');