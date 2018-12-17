В МВД анонсировали появление криптокабин для оформления загранпаспорта

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Криптокабины для оформления загранпаспорта могут появиться в МФЦ (многофункциональный центр) во второй половине 2019 года, сообщил в понедельник первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой.

"Мы ожидаем, что в самое ближайшее время предприятия поставят специальные криптокабины, чтобы в МФЦ могли выдавать биометрические заграничные паспорта со сроком действия 10 лет", - заявил Горовой в интервью газете "Известия".

Он отметил, что появление криптокабин может произойти "во второй половине 2019 года". "Криптокабины появятся по всей стране", - уточнил Горовой.