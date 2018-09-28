В Петербурге будут судить пилота, пролетевшего на вертолете под мостом

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении пилота вертолета, пролетевшего на опасной высоте под Западным скоростным диаметром (ЗСД), сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР в пятницу.

Предварительно установлено, что капитан вертолета 10 августа, нарушая действующие запреты, следуя по направлению к Финскому заливу, пролетел на высоте не более 25 метров (при установленной высоты не менее 900 метров) под автомобильным путепроводом и между опор вантового моста через Петровский канал.

Этим он создал угрозу безопасности эксплуатации автомобилей, следующих в этот момент по ЗСД, непосредственно водителей и пассажиров, находящихся в них, а также экскурсионных судов, используемых для перевозки пассажиров в акватории рек Малая Нева и Малая Невка, говорится в сообщении.

Подозреваемый признал свою вину, в содеянном раскаялся, подчеркивают в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, в отношении нарушителя было возбуждено дело о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 267.1 УК РФ).