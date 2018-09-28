Осужденный за неуплату налогов депутат Госсовета Коми амнистирован

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ухтинский городской суд признал бывшего генерального директора ООО "Центр Газ", депутата Госсовета Коми Игоря Завальнева виновным в неуплате налогов и освободил его от наказания по амнистии, сообщает пресс-служба регионального СКР.

В ходе следствия и суда обвиняемый возместил причиненный ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

"В силу акта об амнистии от наказания он освобожден", - говорится в сообщении.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как уточнили "Интерфаксу" в прокуратуре региона, вступление обвинительного приговора в законную силу в отношении депутата станет основанием для досрочного прекращения его полномочий.

Как сообщалось, в марте 2017 года бывшего генерального директора ООО "Центр Газ" Завальнева, который является депутатом Госсовета Коми и секретарем ухтинского отделения партии "Единая Россия", заподозрили в уклонении от уплаты налогов ООО в особо крупном размере.

По данным следствия, он уклонился от уплаты в бюджетную систему налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, исчисленных за 2012-2014 годы, внеся в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В результате в бюджет не поступило более 30 млн рублей.