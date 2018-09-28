На туроператора "Турово" подали иски на 5,5 млн рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Две компании, "Морская звезда" и "Клик Авиа Тревел" (в том числе его юрлицо ООО "Травелаб Агент"), на этой неделе подали иски на туроператора "Турово" на сумму более 5,5 млн рублей, сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.

По данным картотеки дел, сумма первого иска составляет 3,268 млн рублей, второго - 2,474 млн рублей.

Компания "Клик Авиа Тревел" подала в суд на "Турово" 18 сентября, заявление принято к производству, заседание по делу состоится 23 октября. ООО "Морская звезда" лишь успела подать иск 19 сентября, оно еще не приято в работу арбитражем.

Как сообщалось, более 2,5 тыс. россиян после 24 августа не смогли воспользоваться билетами на рейсы в Болгарию авиакомпании Bulgaria Air, приобретенными у российского туроператора "Турово". Это связано с задолженностью компании перед консолидатором рейса, болгарским туроператором "Ной Травел", в размере 216 тыс. евро.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) финансовые проблемы "Турово" объяснили тем, что компания реализовывала многие билеты в Болгарию ниже себестоимости.