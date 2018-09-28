Минсельхоз потратит 20 млн руб. на концепцию развития экспорта сельхозпродукции в Китай

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ заказал разработку концепции развития экспорта сельхозпродукции, продуктов питания и напитков в Китай, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно материалам ведомства, стоимость работы оценена в 20 млн рублей. Документ должен представлять собой план развития экспорта российской сельхозпродукции, продуктов питания и напитков на рынок Китая до 2024 года.

Предполагается, что он будет отражать направления, способы и методы развития российского экспорта, а также ресурсы, необходимые для его стимулирования.

Заявки принимаются до 26 октября 2018 года.