В Кузбассе застрелили медведя, нападавшего на домашний скот

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Полицейские и егеря обезвредили медведя, разорявшего подворье жителя поселка Шушталеп (город Калтан, юг Кемеровской области), сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону в понедельник.

По данным ведомства, в полицию обратился местный житель, он сообщил о похищении из его загона 10 кроликов.

"Сотрудники полиции обнаружили неподалеку от дома останки убитых домашних животных, а также большое количество медвежьих следов. На следующий день фермер вновь позвонил и рассказал, что медведь разрушил надворную постройку для содержания скота. К моменту приезда полиции хищник успел съесть трех куриц и убежать в лес", - говорится в сообщении.

Полиция сообщила о случившемся егерям, после чего была организована совместная засада. Когда медведь возвращался в поселок, он был убит.

Ранее сообщалось, что на юге Кемеровской области застрелили восемь медведей, которые также похищали и съедали домашний скот. В городе Таштагол из-за большого количества медведей был отменен ежегодный школьный слет, который традиционно проводился в лесу. Причиной увеличения численности медведей, как предполагают охотоведы, стал неурожайный на орехи год, и хищники в поисках пищи стали выходить ближе к людям.