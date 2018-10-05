Двух медведей, пугавших людей, застрелили на Камчатке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Охотоведы застрелили медведицу с трехгодовалым медвежонком, пугавших жителей Елизовского района, сообщили агентству "Интерфакс" в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

"Медведицу удалось отстрелять в понедельник утром, а медвежонка - в четверг вечером", - сказал начальник отдела государственного охотничьего надзора краевого агентства Владимир Гордиенко, пояснив, что медведей пришлось убить, потому что они представляли реальную угрозу для людей. Звери, привлеченные помойками и свалками рыбных отходов, появлялись даже в светлое время суток возле местных дач, а также в поселке Заречный, являющемся микрорайоном райцентра Елизово.

"Люди жаловались на то, что медведи беспокоят их. Поэтому пришлось заняться", - сказал начальник отдела.

По последним данным, в этом году охотоведам на Камчатке пришлось застрелить более 60 агрессивных медведей.