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Медведев допустил замену службы в армии для студентов колледжей работой в ОПК

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Работа на оборонных предприятиях в будущем может заменить для выпускников средних профессиональных учебных заведений службу в армии, этот вопрос необходимо рассмотреть с учетом реализации такой практики в вузах, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы действительно в ряде случаев в отношении высших учебных заведений распространили практику, когда выпускники вместо службы в Вооружённых силах работают на оборонных предприятиях, такая схема применяется", - сказал Медведев, комментируя соответствующее предложение преподавателя Красногорского колледжа в ходе встречи с работниками образовательного учреждения.

"Можно ли ее применить к средним профессиональным учебным заведениям? Здесь надо думать, но в принципе, такого рода решения применяются для студентов вузов. Давайте посмотрим, как это будет адаптировано применительно к университетам, потом можно подумать в отношении такого рода решений и для средних профессиональных учебных заведений", - добавил председатель правительства.

Он отметил, что Россия в настоящий момент переходит к службе в ВС преимущественно по контракту, в связи с чем такая проблема в будущем будет менее актуальной.

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Теги: Дмитрий Медведев

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