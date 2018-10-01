Первые блоки двух ТЭС в Крыму запущены в работу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Первые блоки новых электростанций в Крыму - "Таврической" в Симферополе и "Балаклавской" в Севастополе - запущены в работу в понедельник, сообщил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов на совещании в понедельник в Симферополе.

"Сегодня в ночь станция "Таврическая" запущена первой: первый блок сейчас уже работает в сеть на полную мощность. В восемь утра закончен пуск блока на "Балаклавской". 500 МВт мощности сейчас Крым плюсом имеет, кроме того, что передается по энергомосту", - сказал Черезов.

По его словам, "предстоит довольно серьезная работа, связанная с окончательным вводом в эксплуатацию" первых блоков станций, ведутся проверочные мероприятия для получения разрешений на их запуск. "Думаю, в течение месяца эти вопросы вместе с Ростехнадзором и собственниками дорешаем", - заявил замминистра.

Как сообщалось ранее, строительство обеих станций ведет ООО "ВО "Технопромэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"), их мощность составит по 470 МВт каждая.

Ожидалось, что первые энергоблоки ТЭС будут введены в эксплуатацию в конце мая 2018 года. Правительство России в июне утвердило перенос сроков ввода в эксплуатацию первых очередей двух станций на осень. Ввод в эксплуатацию второй очереди ТЭС в Севастополе был намечен на 1 октября текущего года, ТЭС в Симферополе - на 1 ноября. Минэнерго пока не сообщило, изменились ли эти сроки.