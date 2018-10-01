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Комиссия Госдумы по этике рассмотрит жалобу Хинштейна на Жириновского

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов, депутатской этике и мандатным вопросам рассмотрит жалобу депутата Александра Хинштейна на лидера ЛДПР Владимира Жириновского не раньше следующей недели, а также запросит объяснение у лидера либерал-демократов, сообщил журналистам в понедельник председатель комиссии Отари Аршба.

Ранее Хинштейн писал в твиттере, что подал в комиссию жалобу на Жириновского в связи с оскорблениями в свой адрес в ходе одной из телепрограмм.

Аршба подтвердил, что соответствующая жалоба поступила в его комиссию, однако депутаты сейчас работают в регионах и соберутся в Госдуме не раньше следующей недели и, соответственно, комиссия сможет собраться также не ранее следующей недели.

Отвечая на вопрос о том, будет ли комиссия запрашивать разъяснения у Жириновского, Аршба сказал: "Конечно, это процедура, человеку дано время".

Аршба отметил, что в заявлении утверждается, что Жириновский якобы разжигает межнациональную рознь на телепрограмме Владимира Соловьева.

"У нас были не раз и не два подобного рода заявления, обвинения Жириновского, он даст подробные объяснения, и мы вынесем этот вопрос на комиссию, рассмотрим. Если не хватит наших знаний и понимания, мы, естественно, направим эти материалы на экспертизу, пусть эксперты оценивают", - сказал председатель комиссии.

Он отметил, что те обвинения, которые прозвучали со стороны Хинштейна, являются очень серьезными - разжигание национальной розни, обвинения в антисемитизме.

"Мы воспользуемся всем наличным у нас инструментарием, а если его не хватит, мы запросим правоохранительные органы по этому поводу, сделаем экспертизу, оценки, заключения, а потом мы уже будем выносить решение. Это не решение сегодняшнего дня", - сказал Аршба.

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Теги: Госдума, Владимир Жириновский, Александр Хинштейн
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