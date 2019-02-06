Госсекретарь США назначил спецпосланника по борьбе с антисемитизмом

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о назначении бывшего прокурора и военного Илана Кара спецпосланником по мониторингу и борьбе с антисемитизмом.

"Горжусь, что Илан Карр присоединился к нашей команде в качестве спецпредставителя США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом. Его пожизненная верность нашей стране и защите еврейского народа укрепляет непоколебимую борьбу администрации Трампа против антисемитизима", - написал Помпео в своем твиттере.

По данным госдепартамента США, уже во вторник И.Карр отправился в Словакию и Бельгию, где посетит две конференции по борьбе с антисемитизмом.