Вдова Цапка отозвала иск о снятии ареста с $6 млн из его наследства

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд прекратил производство по делу о снятии ареста с $6 млн на счете Анжелы-Марии Цапок - гражданской жены главаря "кущевской банды" Сергея Цапка, сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

"Истица отказалась от требования о снятии ареста с $6 млн, поэтому производство по данному делу прекращено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска о снятии ареста с этих денег. В то же время районный суд удовлетворил иск Цапок об освобождении от ареста ее дома и машины. Сторона обвинения подала в связи с этим апелляцию, которая будет рассмотрена 9 октября.

Ранее сообщалось, что гражданская жена Цапка выплатила более 30 млн рублей по искам потерпевших по делу "кущевской банды", а Железнодорожный районный суд отказал ей в снятии ареста с $6 млн. Арест был наложен для обеспечения исков потерпевших по уголовному делу.

Банда Цапка действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 годы. За это время ее участниками были убиты 19 человек. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Цапка и других участников преступной группировки к лишению свободы на сроки от 19 лет до пожизненного и выплате крупных штрафов. В начале июля 2014 года С.Цапок неожиданно умер в медчасти СИЗО N1 Краснодара.