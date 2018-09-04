Гражданская жена Цапка выплатила 30 млн руб. по искам потерпевших по делу "кущевской банды"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Краснодара во вторник прекратил исполнительное производство по делу о взыскании с гражданской жены Сергея Цапка компенсаций морального вреда потерпевшим по уголовному делу банды из станицы Кущевская. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" директор юридической компании "Центр Правосудия" Армен Восканян.

"Судом города Краснодара удовлетворено заявление судебного пристава о прекращении производства по делу о взыскании денежных средств с арестованного в 2010 году валютного банковского счета Анжелы-Марии Цапок в счет компенсаций морального вреда потерпевшим от действий банды", - сказал Армен Восканян, представляющий в судах сторону потерпевших.

Мотивом судебного решения, пояснил юрист, послужило то, что Цапок добровольно перевела судебным приставам около 31 млн рублей, которых оказалось достаточно для погашения долгов перед семерыми потерпевшими по одному из многих судебных решений.

"Защита потерпевших хоть и не возражала против прекращения дела, но уведомила, что в суд подано заявление о взыскании еще 100 млн рублей компенсаций. Мнимая гуманность со стороны Анжелы-Марии является не чем иным, как попыткой снять арест с $6 млн на ее банковском счете и присвоить награбленное Цапком богатство, осевшее на ее счетах", - подчеркнул Восканян.

Ранее со ссылкой на главного судебного пристава Краснодарского края Александра Кумирова сообщалось, что остаток задолженности, подлежащей взысканию по сводному исполнительному производству в отношении наследуемого имущества Цапка, составляла 30 млн 897 тыс. 268,5 рублей.

В сентябре 2015 года Кущевский районный суд удовлетворил иски Светланы Сребной, Владимира Сребного, Джалиля Аметова, Андрея Касьян, Людмилы Касьян, Виктории Костюк и Сергея Костюк о взыскании в долевом порядке морального вреда в размере 100 млн рублей с осужденных участников банды С.Цапка Андрея Быкова, Вячеслава Рябцева, Владимира Алексеева.

Еще порядка 150 млн рублей по решениям судов было взыскано из стоимости наследственного имущества, оставшегося после смерти Цапка.

Так, в 2017 году было обращено взыскание на денежные средства, хранящиеся на счетах матери бандита Надежды Цапок в Россельхозбанке. Тогда в пользу потерпевших фактически было списано более 119 млн рублей.

Банда Цапка действовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 годы. За это время ее участниками были убиты 19 человек. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Цапка и других участников преступной группировки к лишению свободы на сроки от 19 лет до пожизненного и выплате крупных штрафов. В начале июля 2014 года Цапок неожиданно умер в медчасти СИЗО №1 Краснодара.

Первоначально потерпевшие по делу требовали взыскать с подсудимых 2 млрд 328,6 млн рублей. Наибольшие суммы исков предъявили Аметов и Юрий Мироненко, оценившие в 1 млрд рублей каждый гибель своих детей и родственников в доме Сервера Аметова в станице Кущевской в ноябре 2010 года.