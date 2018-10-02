Спасатели обнаружили два тела в упавшем в реку вертолете

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Водолазы обнаружили вертолет "Робинсон" в реке Витим в Бодайбинском районе Иркутской области, куда он упал в понедельник, зацепившись за провода ЛЭП, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Водолазы обнаружили вертолет на глубине 5 метров, в нескольких метрах от берега, и тела двоих погибших. Одно тело уже поднято на берег. Проводятся работы по извлечению второго тела, которое находится в кабине вертолета", - сообщил начальник пресс-службы Андрей Шутов.