Поисковая операция на месте падения вертолета в Иркутской области завершена

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Спасатели завершили поисковые работы на месте падения вертолета "Робинсон" в реку Витим в Бодайбинском районе Иркутской области после обнаружения воздушного судна и извлечения тел двоих погибших из воды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Водолазами проведено обследование воздушного судна, тела подняты на поверхность и переданы правоохранительным органам," - говорится в сообщении. "В 14:15 по местному времени (9:15 мск) вертолет был поднят на поверхность и вытянут на берег".

По данным МЧС, в поисковых работах участвовали пять сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС, которые утром во вторник на самолете Ан-26 с водолазным оборудованием прилетели в Бодайбо из Иркутска.

В понедельник в 12:25 по местному времени вертолет Robinson R44, принадлежащий артели старателей "Витим", с пилотом и пассажиром на борту упал в реку Витим в 5 км юго-западнее города Бодайбо. По предварительной информации, пролетая вдоль Витима, вертолет зацепил провода проходящей над рекой ЛЭП, которая обеспечивает электроснабжение микрорайона Бисяга в Бодайбо.

Во вторник прибывшие в Бодайбо из Иркутска водолазы обнаружили вертолет на дне реки, на глубине около 5 метров, и подняли тела обоих погибших.

Сообщалось также, что Росавиация в июле этого года аннулировала у упавшего вертолета с бортовым номером RA-05758 сертификат летной годности, который изначально был выдан до 4 июля 2020 года.

Расследованием авиапроисшествия занимается МАК, Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.