СК возбудил дело по факту крушения вертолета в Иркутской области

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Иркутской области завели уголовное дело по факту гибели двух человек при крушении вертолета Robinson R-44, который в понедельник упал в реку Витим после столкновения с проводами ЛЭП в Бодайбинском районе Иркутской области.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель двух и более лиц.

В официальной группе СКР в "WhatsApp" сообщается, что в артели старателей "Витим", которой принадлежит воздушное судно, изъята техническая и полетная документация.

Следователи и криминалисты СКР работают на месте происшествия, обследуя извлеченный из воды вертолет. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Как сообщалось, в понедельник в 12:25 по местному времени вертолет Robinson R44, принадлежащий артели старателей "Витим", с пилотом и пассажиром на борту упал в реку Витим в 5 км юго-западнее города Бодайбо. По предварительной информации, пролетая вдоль Витима, вертолет зацепил провода проходящей над рекой ЛЭП и упал в воду.