Третье уголовное дело возбуждено в связи реконструкцией БДТ Товстоногова

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и хищении при реконструкции Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова, которое планируют соединить с ранее возбужденными полицией делами о мошенничестве. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Добрынин во вторник.

По словам Добрынина, представляющего интересы театра как потерпевшей стороны, дело возбуждено по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в июле текущего года в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Минкультуры РФ.

"По версии следствия, неустановленные лица из числа сотрудников дирекции подписали акты приемки реставрационных работ, которые были выполнены не в полном объеме или не выполнялись. По предварительной оценке, ущерб составил 68,7 млн рублей", - сказал Добрынин.

Как отметил адвокат, хищения при реставрационных работах в БДТ также расследовались в рамках двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденных полицией в феврале и мае текущего года. В материалах дел изучаются контракты на реконструкцию и реставрацию здания БДТ, заключенные дирекцией по строительству Минкультуры РФ с ЗАО "ТДМ" ("Театрально-декорационные мастерские") и АО "Балтстрой".

"Данные уголовные дела прокуратура изъяла из производства полиции и передала в производство ГСУ СКР по Петербургу, которое намерено соединить их в одно производство с делом о злоупотреблении полномочиями", - сказал Добрынин.

Официальным комментарием следственных органов "Интерфакс" пока не располагает.

ЗАО "ТДМ" фигурирует в делах бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна о хищении более 50 млн рублей при обустройстве стадиона на Крестовском острове. При этом ранее ЗАО "ТДМ" руководил ныне директор Александринского театра Григорий Попов.

Гендиректор АО "Балтстрой" Дмитрий Сергеев находится под арестом по делу о хищении при строительстве дома приемов президента РФ в Ново-Огареве. АО "Балтстрой" было аффилировано с бизнесменом Дмитрием Михальченко, находящимся сейчас под следствием по делу о контрабанде алкоголя.