Катер затонул в акватории Сочи при задержании его кораблем береговой охраны

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Корабль береговой охраны ФСБ задержал в акватории Сочи неопознанный катер, капитан, гражданин Белоруссии, арестован на 10 суток, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю во вторник.

"Быстроходное судно без уведомления пограничных органов покинуло порт Геленджика и направлялось в Сочи, нарушив правила пограничного режима, установленные в территориальном море. Плавсредство на протяжении всего пути фиксировали радиотехнические посты береговых пограничных подразделений. Все попытки выйти на связь и уточнить принадлежность и маршрут следования оставались без ответа", - отметил сотрудник пресс-службы.

По данным погрануправления, в один из моментов катер развил скорость порядка 45 км/час (в пределах 24 морских узлов), поэтому было принято решение его задержать. Наперерез вышел пограничный сторожевой катер. Он отсек движение нарушителя на траверзе портопункта в поселке Лоо и приступил к конвоированию.

Однако, как отметили в пресс-службе, по неустановленной пока причине, катер стал тонуть. Моряки-пограничники организовали спасательную операцию, чтобы вытащить из воды терпящих бедствие людей - владельца судна и капитана.

На берегу капитан судна, который является гражданином Белоруссии, был привлечен к административной ответственности по статье 18.7 КоАП РФ (неповиновение законному требованию пограничников, связанных с исполнением обязанностей по охране государственной границы). Мировой суд Лазаревского района Сочи накануне назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.