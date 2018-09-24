Российские пограничники усилили контроль при выезде в Финляндию и Эстонию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пограничное управление ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области предупреждает об усилении контроля при выезде из России в Финляндию и Эстонию из-за участившихся попыток незаконного перехода госграницы.

"В связи с участившимися случаями попыток незаконного пересечения государственной границы РФ как в Финляндскую, так и в Эстонскую республики, руководством Пограничного управления в рамках действующего законодательства предпринят ряд мер по противодействию незаконной миграции. Одной из таких мер является усиление контроля лиц и транспортных средств, следующих в пограничную зону, в том числе при въезде в город Ивангород Кингисеппского района Ленинградской области", - сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

Пограничники просят оказывать содействие при досмотре транспортных средств, внимательно проверять и заранее готовить документы, необходимые для предъявления на контрольных постах.

"Уважаемые граждане, просим вас проявлять терпение и относиться к возможным временным трудностям с пониманием", - отмечает пресс-служба погрануправления.