Главу нижегородского приюта для собак будут судить за жестокое обращение с животными

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU -Следственные органы завершили расследование дела в отношении генерального директора пункта передержки собак, обвиняемого в жестоком обращении с животными.

На сайте СКР сообщается, что осенью 2016 года глава ООО "ЭБС", занимавшейся временным содержанием животных, принял более 20 отловленных безнадзорных собак. При этом он их не кормил и не ухаживал за ними должным образом.

2 ноября 2016 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили в помещении данной организации 170 трупов животных, а также 22 живые собаки в состоянии истощения и обезвоживания.

"Несмотря на то, что замученные животные были направлены для оказания им ветеринарной помощи, семь из них не выжили", - говорится в сообщении.

По версии следствия, "именно действия обвиняемого, который содержал животных в невыносимых условиях, (...) привели к их гибели".

Гендиректору организации инкриминируется часть 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из корыстных побуждений). Свою вину он не признал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что помещение ООО "ЭБС" располагалось в частном доме по улице Левинка в Нижнем Новгороде. Там содержались безнадзорные собаки, отловленные на территории города Выкса и Кстовского района Нижегородской области. В пункте не были обеспечены надлежащие условия содержания собак: их не кормили и не поили.