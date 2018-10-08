В Саратове завели уголовное дело из-за голодающих полицейских лошадей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Саратове завели уголовное дело по факту хищения денежных средств, предназначенных на содержание служебных лошадей городской полиции, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР в понедельник.

По данным следствия, в марте 2017 года саратовское управление МВД заключило контракт с местным предпринимателем: тот должен был ухаживать за служебными лошадьми городского полка патрульно-постовой службы (ППС). С июня по декабрь 2017 года бизнесмен через командира кавалерийского взвода полка ППС каждый месяц представлял в бухгалтерию УМВД ложную информацию о якобы выполненных работах по уходу за служебными лошадьми. В действительности за лошадьми нормально никто не ухаживал, отмечается в пресс-релизе.

На основании "липовых" документов полиция города перечислила предпринимателю более 270 тыс. рублей. Куда ушли эти деньги, пока не установлено.

Дело квалифицировано по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

Как сообщалось в соцсетях, тревогу забили общественники Саратова: их возмутил крайне истощенный и измученный вид 11 полицейских лошадей, содержавшихся в конюшнях на ипподроме.

На саратовском ипподроме голодают полицейские лошади



Ведомственные лошади Управления внутренних дел области страдают из-за отсутствия корма. Об этом информационной службе "Саратов 24" сообщила одна из посетителей ипподрома Людмила Федоро.. https://t.co/TefsnSKIUE — Марина С (@mari4300214697) 9 сентября 2018 г.

Только за минувший месяц погибли два полицейских коня Зарок и Торнадо, длительное время лишенные нормального ухода, питания и лечения.