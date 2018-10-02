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КПРФ не станет снимать своего кандидата на выборах главы Хакасии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - КПРФ не будет снимать своего кандидата на выборах в Хакасии, даже если тот останется один во втором туре, заявил "Интерфаксу" лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

На вопрос, продолжит ли кандидат КПРФ бороться за кресло главы Хакасии во втором туре, Зюганов сказал: "Мы выступали и выступаем (на выборах), мы готовы возглавить там республики, сформировать дееспособное правительство народных интересов, которое будет там заниматься делом и будет заниматься эффективно".

"По закону если одни (будем участвовать в выборах - ИФ), все равно выборы должны состояться. Понимаете, весь смысл их операции - затянуть выборы, они саботируют выборы, власть саботирует эти выборы", - сказал Зюганов, отвечая на вопрос, будет ли кандидат от КПРФ участвовать в выборах, если останется один во втором туре.

При этом он назвал "издевательством над здравым смыслом" снятие с выборов "эсера" Андрея Филягина в последний возможный момент, также как и такое же снятие предыдущего главы республики Виктора Зимина. "Вот наш ответ - мы участвовали честно в выборах и будем участвовать. Мы будем действовать строго в рамках закона, мы уважаем граждан", - сказал Зюганов.

Он оценил ситуацию, которая сложилась в Хакасии, как "беспрецедентную по своей наглости, цинизму, и неуважению к гражданам не только Хакасии, но и всей России". "Если вы выступили за честные открытые прозрачные выборы, зачем вы издеваетесь над здравым смыслом. Тот же Зимин снялся за час до истечения срока. Ну вы бы сели, посмотрели, провели социологию и увидели, что вам люди не доверяют. Туда (в Хакасию) послали сто человек из разных служб и организаций, они ломали-ломали, но видят, что народ не хочет избирать (Зимина)", - сказал он.

По словам лидера коммунистов, Зимин довел республику до очень тяжелого состояния, и именно поэтому народ не захотел его избирать. "Ну тогда, если вы видите, что народ не желает, тогда не изображайте, что вы идете на второй тур. С Филягиным та же самая картина - пошёл на дебаты, видишь, что не в состоянии бороться", - сказал он.

"Те, кто организует выборы, отвечают за это, в том числе администрация президента, должны прекрасно понимать, что это подрыв авторитета, прежде всего, исполнительной власти", - сказал Зюганов.

Он отметил, что коммунисты подготовили программу по подъему региона, в том числе по развитию народных предприятий, предложили меры по подготовке республики к зиме, по формированию нового бюджета. "Мы уважаем граждан, но заявляем в данном случае, что власти с огнем играют, потому что надо давно начинать подготовку к зиме, надо формировать новый бюджет, надо готовить школы, детские сады, надо работать. Они что делают?" - сказал он.

По его словам, такое жесткое противодействие коммунистам видно и на примере других регионов: во Владимирской области не был допущен кандидат коммунистов до выборов, в Приморье "у КПРФ украли реальный результат, украли под покровом ночи, они не хотят расследовать, есть все материалы".

Второй тур выборов в Хакасии

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Коновалов занял первое место, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - Мяхар с 6,61%.

Второй тур выборов был назначен на 23 сентября, в нем должны были участвовать Коновалов и Зимин, однако 21 сентября Зимин снял кандидатуру с выборов главы республики.

В результате второй тур выборов главы Хакасии был назначен на 7 октября. В нем ожидалось участие Коновалова и Филягина. Однако во вторник стало известно, что Филягин, занявший третье место в первом туре, также снялся с выборов.

Теперь, как сообщили в ЦИК РФ, второй тур голосования на выборах в Хакасии может состояться 21 октября. В нем могут принять участие кандидат от КПРФ Коновалов и кандидат от "Партии Роста" Мяхар.

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Теги: КПРФ, Хакасия

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