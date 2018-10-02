Мяхар заявил о планах участвовать во втором туре выборов главы Хакасии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Кандидат от "Партии Роста" Александр Мяхар, получивший четвертый результат в ходе первого тура выборов главы Хакасии 9 сентября, планирует принять участие в следующем туре выборов после снятия кандидатом-эсэром Андреем Филягиным своей кандидатуры.

"Основания для отказа (от участия во втором туре - ИФ) до настоящего момента не было. Я буду действовать так, как будет подсказывать разум, а не эмоции", - сказал агентству "Интерфакс" Мяхар.

Он заявил, что хотел бы сначала увидеть официальные документы или сообщения избиркома о том, что Филягин снял свою кандидатуру.

"Я не знаю пока, подам ли я заявление (об участии во втором туре выборов - ИФ) завтра или послезавтра", - сказал Мяхар, отметив, что пока не закрывал свой расчетный счет, открытый для ведения предвыборной кампании, и не сдавал отчетные документы.

"Я не исключаю, что и Коновалов (Валентин Коновалов, кандидат от КПРФ - ИФ) тоже может сняться", - сказал Мяхар.

Ранее во вторник стало известно, что Филягин снял свою кандидатуру с предстоящих выборов главы республики. В среду во второй половине дня республиканская избирательная комиссия проведет заседание, на котором примет решение об отмене второго тура выборов, планировавшегося на ближайшее воскресенье. Кроме этого, принять участие в выборах будет предложено Мяхару. Если он согласится, будет назначена дата проведения следующего тура выборов.

Судьба второго тура

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Коновалов, директор ООО "Современные технологии" Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Коновалов занял первое место, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - Мяхар с 6,61%.

Второй тур выборов был назначен на 23 сентября, в нем должны были участвовать Коновалов и Зимин, однако 21 сентября Зимин снял кандидатуру с выборов главы республики. В результате второй тур выборов главы Хакасии был назначен на 7 октября. В нем должны были принять участие Коновалов и кандидат, занявший третье место в первом туре - Филягин.