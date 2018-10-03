Нестратегическая система ПРО обеспечит безопасность российских городов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ утвердило концепцию нестратегической противоракетной обороны (НПРО), которая в перспективе должна обеспечить безопасность всей территории страны от ракетных ударов, сообщает в среду газета "Известия".

"Комплексы, которые войдут в состав этой системы, будут прикрывать города, важные социальные учреждения, скопления войск, дорожную и промышленную инфраструктуру. Их потенциальной целью станут гиперзвуковые летательные аппараты и баллистические ракеты. Сейчас системы, способные перехватывать их, созданы лишь вокруг ключевых стратегических объектов", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что соответствующая концепция уже одобрена руководством Минобороны РФ. При этом уточняется, что система не предназначена для перехвата стратегических баллистических ракет.

В основу НПРО лягут мобильные комплексы, смонтированные на грузовых автомобилях. В случае угрозы их можно в считаные часы развернуть возле важных объектов в разных регионах страны. В этом заключается одно из отличий перспективной ПРО от существующей в России: нынешняя стратегическая система ПРО представляет собой сложнейшие капитальные строения, подземные шахты с противоракетами и сеть бункеров - командных пунктов, пишут "Известия".