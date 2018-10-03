Правозащитники остались недовольны предлагаемым смягчением наказания по статье 282 УК

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Внесенный президентом РФ законопроект, вводящий административную преюдицию по статье 282 Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", является своевременным, но изменение антиэкстремистского законодательства не должно на этом остановиться, считает глава Совета при главе государства по правам человека Михаил Федотов.

"Инициатива президента очень своевременна. Она в целом лежит в русле известных предложений СПЧ по совершенствованию законодательства о противодействии экстремистской деятельности", - сказал Федотов, слова которого приводят в пресс-службе СПЧ.

Он выразил надежду на то, что в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению можно будет внести в текст некоторые уточнения.

"Важно, чтобы процесс гуманизации законодательства на этом не останавливался и за этой инициативой последовали другие меры: сужение определения понятия "экстремистская деятельность", декриминализация статьи о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, изменение подследственности дел по статьям 280 и 280.1 УК РФ", - сказал Федотов.

В свою очередь руководитель экспертно-аналитического центра "Сова", член СПЧ Александр Верховский считает предлагаемое смягчение наказания по статье 282 недостаточным.

"Это, конечно, хорошо, что такой законопроект внесен, но очень мало. В сфере антиэкстремистского законодательства очень многое надо было поменять, были довольно масштабные предложения Совета по правам человека по этому поводу. Даже в этой статье было что поменять, кроме введения административной преюдиции", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, возможно, к законопроекту будут внесены поправки, однако они будет касаться только этой статьи Уголовного кодекса РФ, другие вопросы останутся незатронутыми.

"Но какие-то поправки внести еще можно, например, убрать эту загадочную "социальную группу" - никто не может понять, что это значит. Не может же такого быть в уголовном кодексе, таких слов, которые никто не понимает, и убрать из уголовной статьи унижение достоинства, оставить его в КоАП", - сказал Верховский.

По его словам Совет "обязательно будет этот вопрос обсуждать", и вновь выскажет свою позицию по нему на этапе внесения поправок.

Руководитель международной правозащитной группы "Агора", член СПЧ Павел Чиков, в свою очередь, высказал мнение, что, благодаря внесенному законопроекту, "штамповать уголовные дела по статье 282 будет невозможно". "Однако законопроект никак не затрагивает статью 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" - ИФ)", - добавил он.

Руководитель правозащиты движения "Открытая Россия Алексей Прянишников назвал внесенный законопроект "очень хорошей новостью для всех осужденных, подозреваемых и обвиняемых по данной статье УК, поскольку указанный закон будет иметь обратную силу, и их уголовные дела подлежат прекращению, а приговоры отмене после вступления закона в силу".

"Однако обществу не следует расслабляться, поскольку законопроект не затрагивает такие составы, как ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности) и ст. 148.1 УК (оскорбление религиозных чувств верующих), в которые легко могут быть переквалифицированы деяния по ст. 282 УК в ее нынешнем виде. Считаю, что раз уж законодатели сами не могут инициировать обсуждение изменений в данные статьи, то на них также следует обратить внимание администрации президента", - сказал Прянишников "Интерфаксу".