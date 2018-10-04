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Матвиенко назвала сроки принятия законов о декриминализации статьи 282

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Законопроект президента РФ о декриминализации статьи 282 УК РФ будет принят в осеннюю сессию - в течение месяца-полутора, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"По срокам - я уверена, что мы это очень быстро сделаем, потому что острота восприятия этого закона в обществе остается достаточно высокой. Уверена, что точно примем в эту сессию. Возможно, в течение месяца-полутора, не позднее", - заявила Матвиенко журналистам в ходе ее визита в Южную Корею.

Президент Владимир Путин в среду внес пакет законопроектов о смягчении наказания по статье 282. Госдума рассмотрит его на ближайшем совете 8 октября.

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Теги: Совет Федерации, Валентина Матвиенко

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