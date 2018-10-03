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СК проверит сообщения об учителе под Тверью, бившем детей головой об стол

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тверской области начали проверку после публикаций в местных СМИ об избиении ученика преподавателем одной из школ, сообщается на сайте СУ СКР по региону в среду.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что в Кушалинской средней школе, расположенной в Рамешковском районе Тверской области, учитель младших классов позволяет себе ударять ученика головой об стол. По словам родственников школьника, данный случай не единственный", - говорится в сообщении.

В связи с этим проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Теги: Тверская область
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