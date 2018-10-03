Гендиректора крупнейшего в РФ завода листового стекла задержали по делу о мошенничестве

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Спецслужбы в Дагестане задержали директора Каспийского завода листового стекла и его заместителя по подозрению в мошенничестве, сообщил в среду агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Силовики задержали генерального директора Каспийского завода листового стекла Игоря Кремера и его заместителя Анвара Фахрутдинова. В их домах провели обыски", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.

АО "Каспийский завод листового стекла" является крупнейшим предприятием по производству полированного стекла на юге России.