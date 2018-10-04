В одном из храмов в Среднеуральске возник пожар

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пожар возник в одном из храмов монастыря в городе Среднеуральске Свердловской области, информации о пострадавших не поступало, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило 04.10.2018 в 01:25 (мест) (23:25 мск - ИФ). Пожарно-спасательным подразделениям потребовалось менее часа, чтобы локализовать огонь на площади 70 кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время, пожарные ликвидировали открытое горение в храме. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

В тушении пожара задействованы 16 единиц пожарно-спасательной техники и 65 человек личного состава. Огнём повреждены кровля и церковная утварь, сообщили в МЧС.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, пожар произошел в одном из храмов монастыря на Ганиной яме.

"Произошло возгорание в храме святых Царственных страстотерпцев. Пожар оперативно локализован, удалось избежать его дальнейшего распространения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на момент возникновения пожара людей в храме не было. Никто не пострадал. В обители намерены оперативно устранить последствия пожара.

Монастырь на Ганиной яме построен на месте, куда в 1918 году останки членов семьи Романовых были доставлены для уничтожения.