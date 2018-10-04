Пожар в храме на Ганиной Яме под Екатеринбургом полностью потушен

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций в храме в городе Среднеуральске Свердловской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в четверг.

"Пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, огнем повреждены кровля и церковная утварь на втором этаже здания.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Как сообщалось, пожар на площади 70 кв. м возник в храме святых Царственных страстотерпцев монастыря на Ганиной Яме в городе Среднеуральске в 01:25 (23:25 мск). Никто не пострадал.

Монастырь на Ганиной Яме построен на месте, куда в 1918 году останки членов семьи Романовых были доставлены для уничтожения.