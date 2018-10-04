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Правительство выделило 9,8 млрд рублей на закупку самолетов "Сухой Суперджет-100"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении Государственной транспортной лизинговой компании субсидии в размере 9,8 млрд рублей на приобретение самолетов "Сухой Суперджет 100" для региональных авиаперевозок, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте кабинета министров.

"Субсидия вместе с внебюджетными средствами в размере 8,9 млрд рублей будет направлена на закупку восьми самолетов "Сухой Суперджет 100" общей стоимостью 18,7 млрд рублей для последующей передачи в лизинг российским авиакомпаниям, осуществляющим пассажирские перевозки на региональных авиалиниях", - говорится в пояснительной записке.

Сообщается, что поставка самолетов будет осуществлена в 2018-2019 годах.

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Теги: Сухой Суперджет 100
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