В подмосковных лесах можно будет собирать валежник с 2019 года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мособлдума на заседании в четверг приняла в трех чтениях законопроект, который позволит жителям Московской области собирать в лесах региона валежник для личных нужд.

"В связи с появлением нового вида недревесных лесных ресурсов - валежника проектом закона предлагается внести изменения в статью 3 Закона и установить порядок заготовки валежника", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом законопроект не допускает осуществление заготовки древесины в коммерческих целях под видом сбора валежника.

Документ разработан для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. В апреле этого года Госдума РФ приняла закон, позволяющий россиянам свободно собирать валежник для собственных нужд. Документ относит лежащие на земле сухие деревья и их части к категории недревесных лесных ресурсов. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, соответствующие поправки внесены в Лесной кодекс РФ.

Ранее валежник относился к категории "лесные насаждения", его сбор без соответствующих разрешений карался штрафом.