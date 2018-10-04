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В России Проблемные туроператоры

Одна из компаний группы "Натали Турс" с 3 октября начала продажи туров

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Одна из компаний группы "Натали Турс" объявила о старте продаж туров с 3 октября на базе единственного оставшегося в федеральном реестре юрлица группы "Центр туризма "Согласие". Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Глава "Натали Турс" Владимир Воробьев возобновил туроператорскую деятельность на базе одного из юрлиц "Натали" - "Центра туризма "Согласие"". Компания называется New Travelers, во вторник она объявила о старте продаж", - рассказала она "Интерфаксу".

Как пояснила Тюрина, ООО "Центр туризма "Согласие"" - единственное не исключенное из реестра юрлицо группы "Натали Турс".

"Туроператор New Travelers вступил в ассоциацию "Турпомощь" в декабре 2017 года, а операционную деятельность начал в апреле нынешнего. Никто из Воробьевых в учредителях и руководстве не значился. Компания реализует пакетные туры на основе регулярной перевозки, а также предлагает бронирование только авиабилетов и отдельных услуг", - добавила она.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в середине сентября собственником компании стала Ксения Мостовская. Генеральный директор с 20 сентября - Анна Пыско. Сама Мостовская сообщила СМИ, что ее бизнес будет консультировать Владимир Воробьев.

"На рынке считают, что как бы ни дистанцировался Владимир Воробьев от New Travelers, как бы ни обозначал свою деятельность - техническим сопровождением, консультациями и т.д., можно не сомневаться, что именно он руководит бизнесом этой компании", - подчеркнула Тюрина.

Как сообщили в РСТ, фингарантия New Travelers, предоставленная СК "Ингосстрах", заканчивается 14 декабря 2018 года. А значит "новому" туроператору еще предстоит найти страховщика, который согласится заключить с ним договор финансового обеспечения ответственности.

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В среду, 3 октября, МВД РФ возбудило уголовное дело против туроператора "Натали Турс" по статье "мошенничество". По данным генпрокуратуры, в ходе проверки установлено, что деньги были выведены на счета третьих лиц, часть денег вообще ушла за рубеж. Всего пострадали 5 293 человека, все они обратились с заявлениями в полицию.

По мнению Тюриной, доказать преступный умысел в ситуации с туроператором вряд ли получится, поскольку ни по одному уголовному делу, заведенному по той же статье в отношении туроператоров, ушедших с рынка в 2014 году, мошенничество доказано не было, практически все дела были закрыты.

"Натали Турс" 4 июля объявила об аннуляции всех подтвержденных туров до 30 сентября по примерно 12 тыс. договорам. Долг компании перед туристами и партнерами составляет около 1,5 млрд рублей, общее число пострадавших приближается к 30 тыс. Ростуризм 3 сентября исключил из единого федерального реестра туроператоров три из четырех юридических лиц, которые продавали туры под брендом "Натали Турс". Это компании ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ", ООО "Туроператор "Натали Турс".

Финансовая ответственность каждой из трех компаний была застрахована в СК "Ингосстрах" на 50 млн рублей. Компания заявила, что выплатит компенсации туристам. Однако подавляющее большинство договоров с туристами заключались от имени ООО "Панорама Тур". Клиентам этой компании не хватит 50 млн рублей для покрытия ущерба, сумма выплат по каждому туру составит около 5 тыс. рублей.

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Теги: Натали Турс

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