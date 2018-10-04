Ярославская пенсионерка выжила после встречи в лесу с медведем

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ярославские полицейские и егеря помогли выбраться из леса женщине, встретившей медведя во время сбора грибов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

"64-летняя женщина собирала грибы вблизи деревни Листопадка Гаврилов-Ямского района. В пути она встретила медведя и, вспомнив о мерах безопасности, застыла на месте и дождалась, пока зверь ушел. В этот момент она поняла, что заблудилась и позвонила в 112. Полицейские и егеря отправились на помощь, а женщина под их контролем дошла до дороги на границе с Ивановской областью", - говорится в сообщении.

Оттуда полицейские доставили женщину домой.