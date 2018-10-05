Госпитализированная на Камчатке 89-летняя американка переведена из реанимации в общую палату

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Гражданка США, госпитализированная с подозрением на инфаркт в Камчатскую краевую больницу имени Лукашевского, переведена из реанимации в общую палату, сообщает краевое министерство здравоохранения.

"Оперативное вмешательство не понадобилось, сейчас состояние женщины улучшилось и оценивается как удовлетворительное, она переведена в общую палату", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Валерия Карпенко.

Карпенко добавил, что сейчас решаются вопросы оформления необходимых документов для транспортировки женщины в США.

Как сообщалось, инцидент произошел 30 сентября. 89-летней пассажирке круизного лайнера "Norwegian Jewel", следовавшего из Японии в США, стало плохо, в сопровождении супруга-ровесника ее доставили сначала на Северные Курилы, а затем вертолетом медицины катастроф отправили в больницу Петропавловска-Камчатского, где поместили в реанимацию для усиленного наблюдения за состоянием ее здоровья.