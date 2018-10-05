Редчайшую бабочку обнаружили в Кроноцком заповеднике на Камчатке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Центральной части Камчатского края на территории Кроноцкого заповедника осенью 2018 года была зарегистрирована четвертая за историю научных наблюдений встреча с редчайшей бабочкой "орденская лента неверная", сообщает в пятницу пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

"В Кроноцком заповеднике ученые отметили ее впервые. Насекомое, в чей ареал ранее не входила Камчатка, теперь занесено в новое издание Красной книги региона", - говорится в сообщении. Редкую ночную бабочку в сентябре этого года сотрудники службы охраны Кроноцкого заповедника отметили на кордоне "Ипуин" у одноименной реки.

Несмотря на то что Камчатка до последнего времени не входила в ареал "орденской ленты неверной", насекомое внесли в Красную книгу Камчатского края в новой редакции 2018 года. "Бабочка относится к исчезающим видам из-за низкой численности и имеет эстетическое значение благодаря изысканной окраске. Специалисты полагают, что Мильковский район подходит чешуекрылому климатом, приближенным к европейской части России, и тем, что природа здесь фактически не подвергалась влиянию человека. Необходимы мониторинг и охрана мест обитания бабочек, а также запрет их отлова", - отмечается в сообщении.

"Орденская лента неверная" - Сatаcala adultera - обитает в Приморье, Западной Сибири, на Урале, в северо-западе европейской части РФ, Корее, Северном Китае, Монголии, странах Балтии, на северо-западе Европы. Размах крыльев у самцов составляет 53-68 мм, у самок 66-68 мм. Передние крылья серые, имеют беловатое поле и темно-серую оторочку зубчатых линий. Задние крылья красные с широкой темно-серой полосой посередине и по краю крыльев.