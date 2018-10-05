Иркутские власти заявили о внедрении системы видеонаблюдения на курортах

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области в целях сохранения уникальной флоры и фауны Байкала намерено ввести ограничения для туристов, посещающих озеро, в особенности остров Ольхон, сообщил журналистам губернатор Сергей Левченко в пятницу.

"Будем вводить ограничения по количеству (туристов - ИФ), установим контроль за их поведением. Некоторых (тех, кто мусорит - ИФ) внесем в черный список", - сказал губернатор, уточнив, что система контроля будет работать по принципу "Безопасного города".

"Будут плавающие объекты. Будут буи, которые будут следить за состоянием воды около поселков и городов. В лесу на расстоянии 30 км будут стоять вышки, с которых видеокамеры будут все отслеживать и передавать нам информацию", - сказал губернатор, уточнив, что регион выделил на создание такой системы 2 млрд рублей.

Губернатор также заявил, что, несмотря на огромное количество китайских туристов, нельзя сказать, что именно они мусорят на Байкале больше всех.

"Это актуально и для российских туристов, которые приезжают (на Байкал - ИФ), - подчеркнул губернатор.