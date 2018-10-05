Главные новости
В РоссииЮжная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"В миреУченые заподозрили Пентагон в работе над биологическим оружиемВ миреСМИ сообщили, что Трамп отправит в отставку министра ВВС
В России

Иркутские власти заявили о внедрении системы видеонаблюдения на курортах

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области в целях сохранения уникальной флоры и фауны Байкала намерено ввести ограничения для туристов, посещающих озеро, в особенности остров Ольхон, сообщил журналистам губернатор Сергей Левченко в пятницу.

"Будем вводить ограничения по количеству (туристов - ИФ), установим контроль за их поведением. Некоторых (тех, кто мусорит - ИФ) внесем в черный список", - сказал губернатор, уточнив, что система контроля будет работать по принципу "Безопасного города".

"Будут плавающие объекты. Будут буи, которые будут следить за состоянием воды около поселков и городов. В лесу на расстоянии 30 км будут стоять вышки, с которых видеокамеры будут все отслеживать и передавать нам информацию", - сказал губернатор, уточнив, что регион выделил на создание такой системы 2 млрд рублей.

Губернатор также заявил, что, несмотря на огромное количество китайских туристов, нельзя сказать, что именно они мусорят на Байкале больше всех.

"Это актуально и для российских туристов, которые приезжают (на Байкал - ИФ), - подчеркнул губернатор.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Иркутская область, Байкал

Новости по теме

В России
Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"
Ранее сообщалось, что меры были приняты в связи с санкциями со стороны СШАПодробнее
 В Южной Корее запретили судам компании "Гудзон" заходить в порты из-за санкций СШАВ Южной Корее запретили судам компании "Гудзон" заходить в порты из-за санкций США
Дирекция судовладельца уже обратилась в посольство РФПодробнее
 Рябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях СШАРябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях США
Новые обвинения, по заявлению заглавы МИД, отравляют российско-американские отношенияПодробнее
 Российским военным оставят ушанки, переименовав их в шапкиРоссийским военным оставят ушанки, переименовав их в шапки
Как оказалось, конструкция выдаваемых военным головных уборов не изменится, но назваться они будут уже по-другомуПодробнее
Силовики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующихСиловики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующих
Акции протеста проходят на фоне принятия в первом чтении законопроекта о границе с ЧечнейПодробнее
 Российская армия начала избавляться от ушанок и пилотокРоссийская армия начала избавляться от ушанок и пилоток
Военным больше не будут выдавать шерстяные пилотки, а ушанки заменят шапкамиПодробнее
 Источник рассказал о предварительной причине крушения вертолета под КостромойИсточник рассказал о предварительной причине крушения вертолета под Костромой
Вертолет, в котором летел замгенпрокурора, в темноте зацепился за верхушки деревьевПодробнее
 При крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора РФ КарапетянПри крушении вертолета под Костромой погиб замгенпрокурора РФ Карапетян
В Генпрокуратуре предварительно подтвердили гибель Саака Карапетяна, возбуждено уголовное делоПодробнее
 В "Агоре" сообщили о первых прекращениях уголовных дел за репостыВ "Агоре" сообщили о первых прекращениях уголовных дел за репосты
Смягчить уголовную статью, по которой преследовали за публикации и лайки в соцсетях, президент предложил наканунеПодробнее
 РЖД в ближайшие годы оборудует плацкартные вагоны капсулами и трансформерамиРЖД в ближайшие годы оборудует плацкартные вагоны капсулами и трансформерами
Пассажирам пообещали более комфортные местаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 октября6 фото
04 октября
Фотохроника 4 октября
Международный автосалон в Париже13 фото
04 октября
Международный автосалон в Париже
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЮжная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"В миреУченые заподозрили Пентагон в работе над биологическим оружиемВ миреСМИ сообщили, что Трамп отправит в отставку министра ВВССпорт"Спартак" сыграл с "Вильярреалом" вничью в матче Лиги ЕвропыВ РоссииРябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях СШАВ миреВ чем Минюст США обвиняет сотрудников российской разведки. Обобщение

В ДТП с участием маршрутки под Тверью погибли 10 человек

ЦБ РФ отозвал лицензию у банков КОР и Флора-Москва

Иркутские власти заявили о внедрении системы видеонаблюдения на курортах

Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"

Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"Ранее сообщалось, что меры были приняты в связи с санкциями со стороны США Подробнее

Банк ВТБ подписал с индийской Matix соглашение о кредите на $150 млн

Пассажиров норильского аэропорта пришлось эвакуировать из-за ложного сигнала о пожаре

Суд обязал Росимущество утилизировать затонувшее судно, угрожающее экологии Магадана

На заправках начнут продавать слабоалкогольные напитки

Что случилось этой ночью: пятница, 5 октября

Как Пентагон мог нарушить Конвенцию о биологическом оружии, почему запуск М-11 откладывается, чем завершился матч "Спартака" и "Вильярреала" Подробнее

Вашингтон заявил о создании "торговой коалиции" для противодействия Китаю

В РЖД заявили о планах внедрить в Индии российские технологии

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Кабардино-Балкарии

Третья японская бизнес-миссия завершила свой визит на Южные Курилы

Ученые заподозрили Пентагон в работе над биологическим оружием

Ученые заподозрили Пентагон в работе над биологическим оружиемПрограмма по использованию насекомых может быть использована для передачи вирусов Подробнее

Двух медведей, пугавших людей, застрелили на Камчатке

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');