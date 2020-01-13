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Житель острова на Байкале получил условный срок за нападение с лопатой на инспекторов заповедника

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Иркутской области суд приговорил к двум годам лишения свободы условно мужчину, который весной 2019 года с совковой лопатой напал на госинспекторов ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", прибывших на остров Ольхон для проверки новых турбаз. Об этом сообщила пресс-служба Ольхонского районного суда.

Подсудимый находился на одном из проверяемых объектов, когда туда прибыли инспектора, и напал на них, установил суд. Напавшего обезвредили и сдали полиции. Это оказался житель одной из деревень на Ольхоне, уточнила пресс-служба заповедника. Он признан виновным в применении насилия к представителю власти (статья 318 УК).

Ольхон - самый большой и единственный обитаемый остров Байкала, с длиной 73,5 км, шириной до 15 км. Административный центр острова - поселок Хужир, в котором зимой живет 1300 человек, а летом - до 10 000. С материком остров соединяет паромная переправа или ледовая дорога.

Ольхон - самое популярное место отдыха туристов из региона. Многие местные жители принимают отдыхающих нелегально, устраивая так называемые гостевые дома. Большинство турбаз острова построены с нарушениями природоохранного законодательства.

Байкал Ольхон Заповедное Прибайкалье Ольхонский суд Хужир Иркутская область

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