Страховщик назвал условие получения компенсаций клиентами "РоссТура"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Клиенты туроператора "РоссТур" смогут получить выплаты только после официального заявления о прекращении туроператорской деятельности и приказа Ростуризма, сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

"Мы еще не анализировали заявление главы "РоссТура" о планах остановить туроператорскую деятельность. У нас действительно есть договор, который предусматривает в случае прекращения работы туроператора "РоссТур" выплаты компенсаций туристам на общую сумму 150 млн рублей. Страховой случай компании еще не наступил. Это должно быть публичное заявление об остановке деятельности, а также приказ Ростуризма. Только после этого туристы, которые приобретали турпродукт "РоссТура", смогут получить выплаты", - сказала она.

Ранее в пятницу глава центра бронирований "РоссТур" Александр Недополз сообщил, что собирается прекратить туроператорскую деятельность компании и продолжить работать как сеть турагентств. При этом он не смог назвать число туристов, которые пострадают от остановки. По словам Недополза, финансовых гарантий компании в 150 млн рублей хватит для компенсаций за отмененные туры всем клиентам.

Как пояснила Алчеева, договоры с компанией распространяются только на туроператорскую деятельность. "Поскольку мы не знаем, о каком количестве туристов "РоссТура" идет речь, мы не можем сказать, хватит ли фингарантий на выплаты компенсаций. Надо ждать дальнейшего развития событий", - добавила она.

В единый федеральный реестр туроператоров внесены сведения о трех юридических лицах "РоссТур": ООО "Развитие Общественной Системы Сервиса и Туризма" (ООО "РоссТур"), ООО "Туроператор РТ-Центр" и ООО "Туроператор Р-Тур". Гражданская ответственность каждого застрахована в компании ERV на общую сумму 50 млн рублей.

3 октября туроператоры "Пегас Туристик", Coral Travel, Sunmar и "Интурист" остановили сотрудничество с центром бронирования "РоссТур" из-за задолженностей по оплате туров. При этом "РоссТур" является одновременно туроператором, который входит в единый федеральный реестр, и сетью агентств. Общее число офисов превышает 400.