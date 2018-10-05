В России

Матвиенко заявила о создании в США фабрики по пошиву провокаций белыми нитками

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ложью и фейком обвинения со стороны США в совершении российскими спецслужбами хакерских атак.

"Как будто специальная фабрика создана, которая каждый день фабрикует эти фейковые новости, эту ложь", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу, комментируя соответствующие обвинения США.

"Российская угроза должна обязательно быть, и каждый день нужно в умы западного обывателя вбивать мысль о российской угрозе, поэтому продолжают фабриковать белыми нитками шитые новости и провокации", - отметила она.

По ее словам, в России уже даже не пытаются анализировать подобные обвинения, поскольку "это невозможно". "Вот я все жду, когда же они объявят, что Карфаген разрушила Россия. Это было бы финальной точкой в этих изысках", - отметила Матвиенко.

По мнению спикера Совета Федерации, такие обвинения являются элементами "злобной информационной войны против России". "Но все больше людей понимают, что это уже смешно, не солидно, не интересно никому. Поэтому я думаю, что наши западные партнеры уже должны выдохнуться, наконец, и начать нормальный диалог", - сказала Матвиенко.

Накануне стало известно, что Минюст США обвинил семерых сотрудников российской военной разведки в совершении кибератак и сборе в Европе, США и Канаде, в частности, данных о допинге и спорте, ОЗХО, а также об американской компании, управляющей АЭС.

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Теги: США, Совет Федерации, Валентина Матвиенко

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