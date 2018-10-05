Финдиректор ООО "ЛенСпецСтрой" арестована за мошенничество

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу финансового директора ООО "ЛенСпецСтрой" Елену Остроух, которой следствие вменяет хищение более 482 млн рублей дольщиков совместно с ранее арестованным главой компании Дмитрием Астафьевым.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Остроух арестована в пятницу до 4 декабря. До конца дня суд должен рассмотреть ходатайство о продлении ареста Астафьеву.

Следствие полагает, что в период с 25 июля 2013 по 31 декабря 2017 Остроух и Астафьев совместно с иными сотрудниками и учредителями ООО "ЛенСпецСтрой", ООО "ЛенОблСтрой" и других организаций, входящих в одну группу компаний, собрали с дольщиков ЖК "Ленинградская перспектива" не менее 482,3 млн рублей разместили их на расчетных счетах компаний в банке "Санкт-Петербург" и позже похитили.

Остроух предъявлено обвинение. Вину она не признает. Следствие по делу ведет подотчетное Центральному аппарату СКР Второе следственное управление, дислоцированное в Петербурге.

Гендиректор ООО "ЛенСпецСтрой" Астафьев был арестован Куйбышевским районным судом Петербурга 9 августа.

Дело о мошенничестве

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщала, что 54-летний генеральный директор нескольких строительных компаний был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. "Установлено, что мужчина совместно с неустановленными лицами под предлогом строительства многоквартирных жилых домов во Всеволожском районе Ленинградской области присвоил денежные средства граждан, которые заключили с ним договоры об участии в долевом строительстве, не выполнив обязательства, возложенные на него договором. От противоправной деятельности подозреваемого пострадали более тысячи человек, общая сумма ущерба превысила 482,3 млн рублей", - сообщала пресс-служба полицейского Главка.

Информация о том, что Астафьев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, имеется в социальных сетях. В частности, в онлайн-сообществах дольщиков ЖК "Ленинградская перспектива", одну из очередей которого ООО "ЛенСпецСтрой" возводит во Всеволожском районе Ленинградской области. Вторую очередь ЖК строит ООО "ЛенОблСтрой", также подконтрольная Астафьеву. Дольщики, которые должны были заселяться в новое жильё в конце 2017 года, сообщают, что заявленные работы на объектах ЖК не ведутся уже длительное время.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Астафьев является совладельцем ряда зарегистрированных в Петербурге строительных компаний, где занимает руководящие должности. В частности, в ООО "ЛенСпецСтрой" и ООО "ЛенОблСтрой" он является гендиректором.

Астафьев стал генеральным директором ООО "ЛенСпецСтрой" в 2006 году. В 2000-х годах он работал в полномочном представительстве президента РФ в СЗФО, занимая должности, связанные с курированием строительных работ.

По данным СМИ, состояние Астафьева оценивается в несколько миллиардов рублей.