Более 11000 человек остались без газа в ингушском Малгобеке

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В городе Малгобеке в Ингушетии вечером в воскресенье из-за повреждения газопровода пострадали более 11 тыс. абонентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго.
"7 октября в городе Малгобеке при производстве несогласованных земляных работ нарушена целостность межпоселкового стального газопровода высокого давления второй категории диаметром 150 мм. Прекращено газоснабжение 11 500 абонентов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что газопровод принадлежит АО "Газпром газораспределение", по договору аренды обслуживается АО "Газпром газораспределение Назрань" (ДЗО АО "Газпром газораспределение").