Около 4000 человек остались без газа из-за повреждения газопровода под Пермью

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В городе Александровск Пермского края почти четыре тысячи абонентов остались без газа из-за повреждения газопровода в результате ДТП, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго в субботу.

"22 июня в 1:26 в результате ДТП в г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 4 нарушена целостность надземного стального газопровода низкого давления диаметром 150 мм. Газопровод принадлежит и обслуживается АО "Газпром газораспределение Пермь", - говорится в сообщении.

В 2:34 прекращено газоснабжение 3991 абонента Александровска, добавили в пресс-службе.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.