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Шесть северокорейских рыбаков спасены у берегов Приморья

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Экипаж теплохода "DS MARMADURA" спас в Японском море у берегов Приморья нескольких рыбаков из КНДР с потерпевших бедствие шхун.

"В морской спасательно-координационный центр Владивосток поступила информация от капитана теплохода "DS MARMADURA" (порт приписки Сент-Джонс, флаг Антигуа и Барбуды - ИФ) о том, что в Японском море, примерно в 160 милях к юго-востоку от приморского порта Находка обнаружил полузатопленную рыболовную шхуну и спас с нее трех человек, это северокорейские рыбаки. Состояние спасенных рыбаков удовлетворительное", - сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков.

Теплоход "DS MARMADURA" следует из южнокорейского порта Пусан на Камчатку. Спасенные переданы на находившееся в этом районе рыболовное судно Северной Кореи.

Через несколько часов экипаж "DS MARMADURA" обнаружил еще одну опрокинутую рыболовную шхуну и находившихся на ней трех рыбаков из КНДР, добавил Пирожков.

Эти рыбаки находятся на борту теплохода, который в понедельник вечером, как планируется, прибудет в Петропавловск-Камчатский, где иностранных граждан передадут властям. Генконсульство КНДР во Владивостоке проинформировано о ситуации.

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Теги: КНДР, Японское море, Приморье
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