Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ростовской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пожар, произошедший в квартире трехэтажного дома в Каменск-Шахтинском (Ростовская область) в ночь на понедельник, унес жизни двух человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Информация о возгорании в квартире на первом этаже трехэтажного здания на улице Железнодорожной в Каменск-Шахтинском поступила в 00:01 мск. Площадь пожара составила 12 кв. метров. Обнаружены двое погибших, по предварительной информации, это муж и жена", - сказал собеседник агентства.

Пожар был ликвидирован в 00:34 мск. Для тушения пожара были привлечены семь человек и три единицы техники.