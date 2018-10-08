Выпущенные на волю в Якутии лесные бизоны дали потомство

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Шесть телят родилось у лесных бизонов, которых выпустили на волю в Якутии, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

"Наблюдение показало, что состояние бизонов удовлетворительное, отмечается высокая упитанность животных. Кроме того, было зафиксировано рождение шестерых телят", - говорится в сообщении.

Теперь начинается важнейший этап реинтродукции - формирование свободноживущей популяции лесных бизонов в Центральной Якутии.

Как сообщалось, с 2006 года в рамках программы восстановления исторической фауны в Якутию были завезены три партии лесных бизонов из Канады общей численностью 120 особей. Их выпускают в дикую природу через 10 лет акклиматизации. Так, часть бизонов выпустили в естественную среду в ноябре 2017 года, еще одну партию бизонов, которые родились и выросли в Якутии, - в июле текущего года.

В настоящее время общая численность бизонов в республике - около 190 голов, считая животных на свободном выпасе в пределах природного парка "Синяя", в питомниках "Тымпынай" и "Усть-Буотама", зоопарке "Орто Дойду" и природном парке "Живые алмазы Якутии".