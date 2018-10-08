Суд арестовал все счета Степаненко в рамках дела о разделе имущества с Петросяном

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы наложил арест на все счета Елены Степаненко в рамках дела о разводе и разделе имущества с юмористом Евгением Петросяном, сообщил "Интерфаксу" адвокат артиста Сергей Жорин.

"Я заявил ходатайство в Хамовнический суд - оно было удовлетворено, суд арестовал все имеющиеся у Степаненко счета. Сумму разгласить не могу, но она приличная", - сообщил Жорин в понедельник.

Комментариями стороны Степаненко "Интерфакс" в настоящее время не располагает, однако, по некоторым данным, речь может идти о десятках миллионов рублей.

Как сообщалось, минувшим летом Степаненко обратилась в Хамовнический суд с иском о расторжении брака с Петросяном и разделе совместно нажитого имущества, стоимость которого, как уточнил "Интерфаксу" Жорин, "возможно, составляет, как об этом пишут СМИ, 1,5 млрд рублей, а может и два".

Со своей стороны, представитель артистки Елена Забралова заявляла журналистам, что размер имущества, на которое претендует ее доверительница, составляет менее 50% от всего совместно нажитого супругами состояния.

В свою очередь, Петросян подал к супруге встречный иск - именно о расторжении брака, поскольку, по его мнению, Степаненко "так увлеклась разделом имущества, что забыла о самом разводе" и не упомянула о нем в мотивировочной части своего заявления.

Оба заявления в результате были объединены в одно производство.

По словам адвоката Жорина, в настоящее время процесс в Хамовническом суде "находится на развивающийся стадии".

"Сейчас опись имущества закончена, но, вероятно, придется делать экспертизу, оценку и так далее. Все зависит от Степаненко. Она в любой момент, если захочет, может сесть с нами за стол переговоров - и мы договоримся очень быстро. (...) Пока что они нагнетают градус конфликта", - сказал Жорин "Интерфаксу" в понедельник.

Ранее адвокат Степаненко поясняла, что артистка отказывается от мирового соглашения из-за несправедливых, по ее мнению, условий, предложенных супругом.

"Мы не смогли заключить мировое соглашение, потому что тогда мы должны пойти на условия Петросяна. Она думала, что если пойдет в суд, то получит 50% от имущества. Если мы уйдем из суда, то Петросян сможет получить гораздо больше", - говорила адвокат.